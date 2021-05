West Bromwich is tweede degradant in Premier League na verliespartij bij Arsenal, dat nog steeds kans maakt op Europees voetbal

Op de 35e speeldag in de Premier League heeft zondagavond de degradatie zich voltrokken voor West Bromwich Albion. Op bezoek bij Arsenal ging het onderuit met 3-1. The Gunners grijpen zo hun laatste strohalm om alsnog Europees voetbal te halen.

Na 35 minuten leek de wedstrijd reeds gespeeld. Emile Smith Rowe (29.) en Nicolas Pépé met een geweldige knal zetten de Londenaren op een comfortabele 2-0 voorsprong. In de tweede helft lukte Matheus Pereira (67.) de aansluitingstreffer, maar een punt of meer uit de brand slepen lukte niet. Integendeel: Willian (90.) prikte in het slot nog de 3-1 tegen het net.

Voor West Brom is het de elfde degradatie uit de Engelse eerste klasse. Enkel Birmingham City (12) en Leicester City (11) zijn minstens evenveel keer uit de Premier League gezakt. Voor de 66-jarige coach Sam Allardyce is het dan weer de eerste degradatie uit zijn carrière.

Na Sheffield United is West Bromwich de tweede ploeg die zeker is van degradatie. Ook nummer 18 Fulham lijkt het niet meer te redden. Het kan maandag maar beter winnen van Burnley, 17e in de stand, als het wil blijven hopen op een verlengd verblijf in de Premier League.