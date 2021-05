Een weekend vol beloftes over versoepelingen, maar Overlegcomité krijgt nog enkele moeilijke dossiers voor de kiezen

Het regent grote beloftes in de aanloop naar het Overlegcomité van dinsdag. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam met een eigen plan naar de vrijheid op de proppen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) liet verstaan dat festivals à la Pukkelpop of Tomorrowland wel moesten kunnen. “Maar we moeten opletten dat de optelsom van alle verzuchtingen ons niet te snel laat gaan”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).