Een coronapas voor iedereen: “Gevaccineerden die de regels tóch moeten volgen, dat is omgekeerde discriminatie”

“Het coronapaspoort is een voorwaarde voor een ‘toffe’ zomer”, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar kan zo’n paspoort wel zolang niet iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren? “Tuurlijk! Dit moeten we elkaar gewoon gunnen”, vindt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UGent/UAntwerpen). Hij maakt samen met andere experts eerstdaags een advies rond zo’n coronapaspoort over aan de beleidsmakers.