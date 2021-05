Zeg nooit adieu tegen Dieu: hoe Mbokani met knalprestatie revanche nam na afwijzing van Anderlecht (maar toch weer niet veel liep)

Wees God niet afvallig. Anderlecht informeerde naar Dieumerci Mbokani (35), maar haakte af “omdat hij heel weinig loopt”. Blasfemie . De spits van Antwerp nam wraak in het Lotto Park met een sublieme prestatie en twee goals. Dieu loopt niet, hij verschijnt. Toch doet dit RSCA niet van mening veranderen. Mbokani legde ondanks zijn knalprestatie weer maar 8,03 kilometer af. “Het spel van Antwerp is op hem afgesteld.”

Hoe graag zou Dieumerci Mbokani zijn carrière afsluiten bij Anderlecht? Héél graag. Het is de club die hem als jonge snaak in Congo ontdekte, hij woont nabij Brussel in Schepdaal – al wie uit dat dorp ...