Landry Dimata promoveert met Espanyol, Anderlecht krijgt 2,2 miljoen

Espanyol Barcelona is zeker van promotie naar de Primera Division. De ploeg van Landry Dimata (23) speelde 0-0 gelijk tegen Zaragoza en dat volstond om te stijgen. Dat is ook goed nieuws voor Anderlecht. Paars-wit leent Dimata uit aan Espanyol met een aankoopoptie van 2,2 miljoen euro en de afspraak is dat die optie gelicht wordt bij promotie.

Dimata deed 66 minuten mee tegen Zaragoza en was in vijftien Spaanse duels goed voor 2 goals en 2 assists. Bij Espanyol zijn ze vooral tevreden over zijn werkkracht, die hij volgend seizoen dus mag etaleren tegen Real en Barcelona.

Bij RSCA zijn ze opgelucht met de deal. Dimata werd gekocht voor 5 miljoen van Wolfsburg, maar door een kraakbeenprobleem in zijn knie stonden er grote vraagtekens achter zijn naam én hij had een dik loon. Paars-wit recupereert al bij al nog een aanzienlijke som.