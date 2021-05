Werd ook haar hele kabinet gevaccineerd? Er wacht Veerle Heeren een tumultueuze gemeenteraad

Sint-Truiden -

Vanavond zijn alle ogen opnieuw op Veerle Heeren (CD&V) gericht. De burgemeester van Sint-Truiden moet straks op een online gemeenteraad uitleg geven over haar vroegtijdige vaccinatie. In de wandelgangen wordt in aanloop van de vergadering alvast gefluisterd dat ze dan ook zou vertellen dat haar hele kabinet gevaccineerd is – zonder dat ze het zelf wist.