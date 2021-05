ANALYSE. Als Noa Lang en Charles De Ketelaere niet draaien, deelt Club Brugge in de malaise

Voor het eerst sinds hun doorbraak als profvoetballer hebben Charles De Ketelaere (20) en Noa Lang (21) af te rekenen met een vormdip. In aanloop naar het dubbele duel met Antwerp kan coach Philippe Clement niet anders dan hopen dat zijn twee kroonprinsen hun werkmansplunje aantrekken. En Club Brugge zo snel mogelijk over de eindstreep trekken.

De journalisten waren klaar met hun vragen en Anderlecht-trainer Vincent Kompany stond klaar om op te staan, toen Club-trainer Philippe Clement nog even het woord vroeg. “Ik had er een vraag over verwacht ...