Hergebruik van zwaar vervuilde grond Oosterweel baart zorgen: saneren blijkt niet mogelijk

Op de Antwerpse linkeroever zijn de voorbereidende werken gestart voor de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel, een cruciale schakel in het Oosterweelproject. Op de werf­zone zijn in de grond echter hoge concentraties van de chemische stof PFOS aangetroffen. Hoewel de normen voor hergebruik ruim overschreden zijn, zal de grond toch ongezuiverd in bermen of funderingslagen worden verwerkt. En dat roept flink wat vragen op, tot in het Vlaams Parlement toe.