Schietpartij op verjaardagsfeest in Colorado: zeven dodelijke slachtoffers

Bij een schietpartij in het Amerikaanse Colorado zijn op zondag zes mensen om het leven gekomen. Vervolgens sloeg de schutter de hand aan zichzelf.

De feiten deden zich voor in een trailerpark in Colorado Springs. Eén van de slachtoffers had in haar mobilhome een verjaardagsfeestje georganiseerd. Aanwezig waren vrienden, familie en ook enkele kinderen. De schutter zou de partner van de vrouw zijn. Om nog onbekende redenen heeft hij het vuur geopend. Hij schoot zes volwassenen neer, de kinderen bleven ongedeerd. Vervolgens sloeg hij de hand aan zichzelf. Volgens de politie zijn de kinderen ondergebracht bij familie.

