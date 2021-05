Het penaltysyndroom van AA Gent: 13 genomen strafschoppen, slechts 6 meteen binnen

Sinan Bolat kon het maar matig appreciëren, toen we hem vroegen of hij geen penalty’s kon trappen. Nochtans, wie moet ze op de duur nog nemen voor AA Gent? Dertien strafschoppen kreeg het al toegewezen deze competitie, slechts zes gingen meteen binnen.

Castro-Montes wist de rebound wel twee keer te benutten, maar Yaremchuk (2x), Kums en Dorsch misten. Bij dat gezelschap voegde zich nu ook aanvoerder Vadis Odjidja. Vier verschillende spelers die het verbrodden, het kostte AA Gent drie keer een nederlaag.

“We hebben vooraf beelden bekeken”, verklaarde Odjidja. “Bodart bleek vaak naar zijn rechterkant te duiken. Daarom beslisten we vooraf dat ik naar de andere kant zou trappen. Heb ik ook gedaan, maar blijkbaar niet goed genoeg. Maar ik ga mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. Als mij gevraagd wordt om er nog te nemen, dan doe ik dat. Ik weet dat ik beter kan.”

Odjidja bleef na de misser uitgeteld op het gras liggen, zwaar aangedaan. Meteen erna werd hij gewisseld. “Ik was teleurgesteld in mezelf. En ik wilde mijn teamgenoten ook niet teleurstellen. Deze nederlaag is mentaal een moeilijk te verwerken klap. Een seizoen zonder Europees voetbal is niet voor te stellen. Maar in de competitie hebben we op de laatste speeldag ons doel nog bereikt. We moeten ervoor blijven gaan.”