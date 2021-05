Elon Musk onthult dat hij Syndroom van Asperger heeft

Tesla-topman Elon Musk (49) heeft het Syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Dat zei hij afgelopen zaterdag als gastpresentator van Saturday night live, een populair Amerikaans sketchprogramma.

“Eigenlijk schrijf ik vanavond geschiedenis”, zei de SpaceX-CEO tijdens zijn openingsmonoloog. “Ik ben de eerste persoon met Asperger die Saturday night live mag presenteren, of alleszins de eerste die het toegeeft.” De onthulling werd door het publiek ontvangen op applaus. “Ik weet dat ik soms rare dingen op Twitter zet of zeg, maar zo werken mijn hersenen nu eenmaal. Tegen iedereen die ik beledigd heb, wil ik zeggen: ik heb elektrische auto’s opnieuw uitgevonden en ik stuur mensen naar Mars in een raket. Dacht je dat ik ook een rustige, normale gast was?”

In het verleden kwam Musk al in de problemen vanwege zijn tweets. Zo tweette hij ooit dat hij Tesla van de beurs wou halen,en is hij niet vies van een doldwaze meme of twee. Vorig jaar zag Tesla 14 miljard (!) aan beurswaarde verdampen nadat Musk tweette dat het Tesla-aandeel té hoog gewaardeerd werd.