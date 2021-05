Hoogzwangere moeder (31) en drie dochters sterven in brand, partner (33) zwaargewond

Een brand heeft een loodzware tol geëist in het Waalse Quiévrain. Een hoogzwangere vrouw (31) en haar dochters van 9 jaar, 8 jaar en 11 maanden overleefden de vuurzee niet. Haar partner (33) sprong uit het raam, maar raakte bij de val zwaargewond. Artsen vrezen dat ook hij het drama niet zal overleven.

De brand moet zaterdagnacht rond drie uur uitgebroken zijn in de keuken, op de eerste verdieping van de bel-etage woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het raam. De bewoners zaten vast in de slaapkamers, op de tweede verdieping erboven. “Ik ken die huizen”, verzucht burgemeester Véronique Damée, die in dezelfde wijk in een identieke woning opgroeide. “Vanbinnen is alles van hout. Het vuur raast erdoor.”

Buren die wakker werden, hoorden de kinderen schreeuwen. Ze zagen moeder Elodie Bureau met haar baby op de arm vertwijfeld voor het raam staan. “Ze kon niet naar beneden springen. Ze ging terug de kamer in. Daarna hebben we haar niet meer gehoord”, vertelde buurvrouw Joëlle aan RTL.

De moeder, zeven maanden zwanger van een zoontje, overleefde brand niet. Ze overleed net zoals haar dochters Lorie (9), Alizée (8) en Kelya (11 maanden). Ze is moeder van nog vier andere kinderen, maar die waren die nacht bij hun vader.

De buren zagen daarna hoe haar partner Damien Casteleyn, de zoon van een brandweerman en vader van Kelya, van de tweede verdieping naar beneden sprong. Hij werd zwaargewond naar het Erasmusziekenhuis in Brussel overgebracht. De man zou hersendood verklaard zijn. Dokters zouden aan zijn familie verklaard hebben dat ze geen hoop kunnen koesteren.

Defecte verdeelstekker

Volgens het parket van Bergen was de brand een ongeluk. Het vuur zou zijn ontstaan door een kortsluiting in een verdeelstekker in de keuken. Het huis is eigendom van een sociale verhuurmaatschappij, en het zou uitgerust geweest zijn met rookdetectors.