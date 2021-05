Alweer hetzelfde liedje bij de Buffalo’s: vijf redenen waarom het voor AA Gent ook in de Europe Play-offs maar niet wil lukken

Het eerste seizoen van de fictiereeks Déjà Vu is naar het schijnt uitstekend. Het seizoen van AA Gent is dat niet, maar het had ook déjà vu kunnen heten. Niet alleen met een nieuwe 2-1-nederlaag op Standard viel de vicekampioen in herhaling. Alles wat fout liep, voelde vertrouwd aan. Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. De Buffalo’s wel. Vijf keer hetzelfde liedje.