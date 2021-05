Fietsbrug over E34 ligt op zijn plaats, snelweg weer open

De E34 tussen Antwerpen en Knokke is zondagavond rond 22.30 uur weer opengesteld ter hoogte van Waaslandhaven-Oost. De snelweg was er sinds zaterdagochtend 6 uur in beide richtingen afgesloten voor de plaatsing van een nieuwe fietsbrug in het kader van de aanleg van de Oosterweelverbinding. De snelweg zou ten laatste maandagochtend om 5 uur weer open gaan, maar dat lukte dus wat vroeger.

De imposante stalen brug van meer dan 100 meter lang en 6 meter breed werd dit weekend in zijn geheel naar zijn plek op de snelweg gereden en vervolgens naar boven getild. De komende maanden worden de aansluitingen naar de fietsbrug verder afgewerkt.

De fietsbrug sluit in de toekomst aan op een nieuwe fietstunnel onder de Canadastraat en zorgt zo voor een conflictvrije fietsverbinding tussen Zwijndrecht en de Waaslandhaven. De opening van de nieuwe fietsbrug is gepland begin 2022. Dan gaat ook de tijdelijke fietsbrug over de E34 uit dienst.