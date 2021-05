Niet arresteren, wel schieten. En de president knikt goedkeurend: dodelijkste politieraid ooit in Rio de Janeiro

Het was de dodelijkste politieraid ooit in Rio de Janeiro, vorige donderdag. Agenten vielen een favela binnen, een van hen werd doodgeschoten. Hun reactie: 28 doodgeschoten sloppenwijkbewoners. En dat terwijl het Braziliaanse Hooggerechtshof een klein jaar geleden nog een verbod had ingesteld op dat soort invallen, wegens corona. Toch vielen sindsdien in Rio alweer 800 doden door politiekogels. En president Bolsonaro? Die wil politiegeweldenaars nog beter beschermen.