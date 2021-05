KV Mechelen verkeert met 15 treffers in 4 matchen in absolute bloedvorm: “Goals zoals ze in de Powerpoint worden uitgetekend”

Malinwa is on fire. Figuurlijk dan, want met vijftien treffers in vier duels draait het offensief als nooit tevoren. Tegen Oostende deed KV Mechelen voor het eerst dit seizoen de netten vijf keer trillen en het hadden er zelfs nog een paar meer kunnen zijn. Met Nikola Storm – zeven goals in vier duels – als belangrijkste exponent kan Vrancken dezer dagen rekenen op een aanvalslinie waarbij alles lijkt te lukken.