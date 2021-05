Trotse Seraing-coach Emilio Ferrera na promotie naar 1A: “Je kan ons vergelijken met Leicester City”

Seraing-coach Emilio Ferrera was zaterdagavond trots op zijn spelers. “Het is moeilijk om nu een rationele analyse te maken, maar met alle respect: ik vind dat onze promotie dik verdiend is. We waren twee keer de betere ploeg.”

“We creëerden meer doelkansen en hadden meer controle. We waren beter op alle vlakken. Ook mentaal waren we top na die domme penalty die we weggaven na een kwartier. Ik ben heel fier op mijn spelers. De manier waarop is straf, met mooi, aanvallend voetbal. De meesten hadden tot voor dit seizoen geen ervaring in 1B en zelfs geen ervaring in het profvoetbal. Wat ze dit seizoen getoond hebben is fenomenaal. In geen elke wedstrijd waren we bang om ons eigen voetbal te brengen.”

“We hebben ons derde doel van dit seizoen gehaald. Het eerste was om niet te degraderen, daarna om tweede te eindigen en nu om te promoveren. Straf dat we drie doelen halen op één seizoen, maar deze jongens verdienen dat echt. Ik weet niet waarom ze tijd verloren hebben in eerste amateur. Er zijn goede spelers in België, in de lagere reeksen, maar niemand is geïnteresseerd in hen. Je kan ons seizoen wat vergelijken met dat van Leicester City een paar jaar geleden. Ze voetbalden voor het behoud, maar speelden dan voor een ticket in de Champions League en wonnen vervolgens de titel in Engeland.”