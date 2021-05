Nieuwe stadsderby, rijke geschiedenis én jonge talenten: waarom Seraing een aanwinst is voor de Jupiler Pro League

RFC Seraing komt volgend seizoen voor het eerst sinds 1995-1996 opnieuw uit in de Jupiler Pro League. De promotie ten koste van Waasland-Beveren was verdiend. In Luik werd het 1-1, maar op de Freethiel toonden de troepen van coach Emilio Ferrera hun killersinstinct door met 2-5 te winnen. Straf, want vorig seizoen steeg Seraing nog vanuit eerste amateur naar 1B dankzij licentieperikelen van andere ploegen. Van vergane glorie tot bescheiden traditieclub met troeven.