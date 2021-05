Wat nu, Waasland-Beveren? Hoe ziet de toekomst van de fusieclub eruit na de degradatie?

Na negen seizoenen degradeert Waasland-Beveren opnieuw naar 1B. De ultieme Houdini-act bleef dit jaar uit. Maar waar gaat het nu heen met de fusieclub? Dat is de vraag die iedereen zich stelt. Sportief directeur Roger Stilz blijft hoopvol voor de toekomst en bevestigt dat de Amerikaanse investeerders aan boord blijven. “Dit is niet het einde van Waasland-Beveren”, aldus de Zwitser. Daarom: zeven pertinente vragen over de toekomst van de fusieclub.