Dieumerci Mbokani wil (liefst twee jaar) bij Antwerp blijven

Goed nieuws voor Antwerp: Dieumerci Mbokani (35) heeft aangegeven dat hij graag wil blijven. Nu is de vraag hoe ver het bestuur wil gaan om hem te houden.

Uitgerekend tegen ex-club Anderlecht, dat enkele weken geleden naar hem polste maar afgehaakt is vanwege zijn fysieke data, scoorde Dieumerci Mbokani twee keer. Het leverde de Great Old uiteindelijk maar één puntje op, maar feit is dat de Congolese spits – die felicitaties kreeg van Kompany – de laatste weken weer in zeer goeie doen is. En hij hoopt zijn topprestaties te verzilveren.

Eerder dit jaar zat Mbokani met twijfels over zijn toekomst op de Bosuil, maar dat is verleden tijd. Er is buitenlandse interesse, maar hij hoopt nu dat hij zijn aflopend contract zo snel mogelijk kan verlengen. Hij voelt zich weer goed in Antwerpen, waar hij een van de leiders van de ploeg is, en ook echtgenote Marlène verkiest deze stabiliteit boven een nieuw (exotisch) avontuur.

35 lentes

Ondanks zijn 35 lentes – in november wordt hij 36 – hoopt Mbokani op een vierde en zelfs een vijfde seizoen bij Antwerp. Inderdaad, net zoals de vorige jaren mikt hij op een tweejarig contract. Tot nu toe werd er echter altijd afgeklopt op een eenjarig contract, maar hij kan maar proberen. De gesprekken zijn nog niet vergevorderd, maar hij rekent erop dat Luciano D’Onofrio en Paul Gheysens een inspanning doen om hem te houden.

Dit seizoen alweer goed voor dertien goals in 31 duels en in totaal (voorlopig) voor 51 goals in 101 duels: volstaat dat om de bazen te overtuigen? Of laten ze na Refaelov opnieuw een sterkhouder transfervrij vertrekken?