Zeker zes doden bij zelfmoordaanslag op politiebureau in Mogadishu

Zeker zes personen zijn zondagavond om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Zes anderen raakten gewond. Dat is vernomen van de politie.

Doelwit was een politiebureau in Waberi, een wijk in het zuiden van de stad, aan de drukke Maka Al-Mukarama-weg. “Zes personen, van wie vier burgers en twee politieagenten, kwamen om bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau”, zei Sadik Dudishe, woordvoerder van de Somalische politie, die ook gewag maakte van zes gewonden.

De aanslag was gericht tegen de plaatselijke politiecommissaris, die bij de aanslag omkwam, zei Dudishe. De aanslag is nog niet opgeëist, maar Al Shabaab, de terreurgroep die gelieerd is aan Al Qaeda, voert geregeld aanslagen uit op de veiligheidsdiensten in Mogadishu of doelwitten van de overheid. Al Shabaab controleerde de Somalische hoofdstad tot de terreurgroep in 2011 verdreven werd door Amisom, de troepenmacht van de Afrikaanse Unie.