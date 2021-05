LIVE. Extra gemeenteraad in Sint-Truiden na vaccinatierel: kan burgemeester Veerle Heeren aanblijven?

Sint-Truiden - Kan burgemeester Veerle Heeren (56) aanblijven of moet ze opstappen nadat aan het licht kwam dat haar zoon, zus, kabinet en buren een voorkeursbehandeling kregen in het vaccinatiecentrum? Dat is de inzet straks van de extra gemeenteraad in Sint-Truiden, die hier vanaf 20 uur integraal live te volgen zal zijn.