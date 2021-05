Iedereen 1000 van Kom op tegen Kanker gaat van start

Iedereen 1000, het coronaveilige alternatief voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, gaat op maandag 10 mei om 8 uur van start. Tot en met 16 mei middernacht steken talloze fietsers een tandje bij ten voordele van kankeronderzoek.

De traditionele 1000 km voor Kom op tegen Kanker slaat noodgedwongen opnieuw een jaartje over. Gelukkig heeft de organisatie met Iedereen 1000 een alternatief in petto. Deelnemers kunnen een hele week lang individueel of in groep kilometers verzamelen om zo geld op te halen. Ze hebben de keuze uit acht lussen van 125 kilometer of kunnen gewoon hun eigen parcours uitstippelen, want elke afgelegde kilometer telt mee.

2 miljoen euro

Het geld is broodnodig, klinkt het bij Kom op tegen Kanker, want elk jaar krijgen in Vlaanderen 40.000 mensen een kankerdiagnose. Hoewel de behandelingen alsmaar beter worden, overleeft een op de drie de ziekte niet. De coronapandemie maakte de situatie enkel maar nijpender doordat mensen langer aarzelden om een doktersafspraak te maken.

Het doel van Iedereen 1000 is om 2 miljoen euro in te zamelen. Dat bedrag wordt dan geschonken aan verschillende onderzoeken ten voordele van de overlevingskansen en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker.

Meer informatie over het initiatief is terug te vinden op https://www.komoptegenkanker.be/iedereen1000.