Warm weer met regen en rukwinden

We krijgen maandagochtend half-­ tot zwaarbewolkt weer met felle buien of perioden van regen vanaf de Franse grens. Hier en daar is een donderslag niet uitgesloten. In de loop van de namiddag wordt het meestal droog, afgezien van enkele verdwaalde buien. In het westen komen de meeste opklaringen voor. De maxima liggen tussen 15 graden in de hoge Ardennen tot plaatselijk 20 graden in de lage gebieden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tot 60 km/u, zegt het KMI.

Maandagavond neemt de kans op buien tijdelijk toe over het westen en centrum van het land, maar die kans neemt af in het begin van de nacht. De minima liggen tussen 7 en 11 graden. De wind waait zwak uit het zuidoosten, later uit het zuiden.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag buien die lokaal intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden in Laag­- en Midden­-België en tussen 12 en 15 graden in Hoog­-België. De wind waait zwak uit zuidelijke, later eerder uit veranderlijke richtingen.

Woensdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt en kan er hier en daar een bui ontstaan, vooral na de middag. De maxima liggen tussen 12 graden op de Ardense Hoogten en 15 à 16 graden elders. Er staat een matige, later zwakke, wind uit zuidwest, daarna uit veranderlijke richtingen.