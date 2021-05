Boze Real-coach Zinédine Zidane na dubieuze strafschopfase in volle titelstrijd: “Ik begrijp er niets van”

Het gespreksonderwerp na het duel tussen Real Madrid en FC Sevilla (2-2) van zondagavond op de 35e speeldag in La Liga was de dubieuze strafschopfase in de tweede helft, waaruit Ivan Rakitic de 1-2 op het bord kon zetten. Pas diep in de toegevoegde tijd kwam Real langszij met een lucky goal van de ingevallen Eden Hazard.

LEES OOK. Real Madrid met invaller Eden Hazard pakt in topper tegen Sevilla in extremis nog een punt dankzij late goal

“Ik begrijp er niets van”, vertelde Real-coach Zinédine Zidane na afloop. “Als je voor hands fluit, moet je de hele fase bekijken. Militao raakt de bal, maar ook een speler van Sevilla begaat hands. Hetgeen de ref me vertelde, heeft me niet overtuigd. Normaal gezien praat ik niet over zo’n wedstrijdfases, maar nu ben ik toch wel boos. Ik heb vertrouwen in iedereen die in de voetbalwereld werkt, maar dit slaat alles. Twee spelers begaan hands, maar ze fluiten in ons nadeel.”

De ongeziene situatie deed zich voor na 66 minuten, bij een 1-1 stand. De thuisploeg leek een strafschop te krijgen voor een overtreding van Sevilla-doelman Bono op de doorgebroken Benzema, maar de VAR besloot na het bekijken van de beelden dat de bal aan de overkant op de stip moest, na een eerdere handsbal van Eder Militao bij een hoekschop, die door de scheidsrechter niet gefloten was. Uit de daaropvolgende counter was Benzema tegen de vlakte gegaan.

Voormalig Barça-regulator Ivan Rakitic faalde niet van op de stip en Courtois moest zich voor de tweede keer omdraaien.

VAR | Benzema gaat neer na contact met Bono, maar de scheidsrechter legt de bal aan de andere kant op de stip wegens handspel. ???? #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/yjTz3O5sCe — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 9, 2021

De 1-2 achterstand bleek het signaal voor Zidane om Eden Hazard in te brengen voor Vinicius, maar ook de Rode Duivel kon niet veel forceren. Diep in de toegevoegde tijd volgde de gelijkmaker dan toch nog: een trap van Kroos week af op de hiel van Hazard, waarna de bal in doel verdween. Een luck goal, maar zo werd wel de tweede nederlaag in minder dan een week tijd vermeden.

Door het gelijkspel liet Real evenwel de leidersplaats liggen, al zijn ze nog niet uitgeteld. “We zijn tevreden over onze match, ook al verdienden we meer. We hebben het niet in eigen handen wat betreft de titel, maar we zullen ervoor knokken tot de laatste speeldag.”