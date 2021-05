China bakent grens af op top van Mount Everest

Op de top van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, gaat China een “demarcatielijn” in het leven roepen. Op die manier wil het elk risico op besmetting met COVID-19 door alpinisten die uit Nepal komen, vermijden. Dat heeft het persagentschap Nieuw China bericht.

China kreeg eind 2019 als eerste land af te rekenen met de coronapandemie. Sinds de lente van 2020 heeft Peking het virus grotendeels onder controle, maar toch zijn de autoriteiten er beducht voor om besmettingen vanuit het buitenland te importeren.

China heeft zijn grenzen sinds maart vorig jaar zo goed als gesloten, en wil het toezicht op de besneeuwde top van het Dak van de Wereld, die het deelt met Nepal op een hoogte van 8.848 meter, nu ook uitbreiden. Berggidsen zullen op de top van de Everest een “demarcatielijn” in het leven roepen, alvorens alpinisten de toelating krijgen om de hoogste berg ter wereld van de Chinese kant te bedwingen.

Aan de Nepalese kant van de Everest zijn er sinds het begin van het klimseizoen al meer dan 30 medische evacuaties geweest, omdat sommige alpinisten besmet bleken te zijn met het coronavirus. Nepal wordt momenteel hard getroffen door een tweede golf van het coronavirus, terwijl het land in de Himalaya zijn toerisme opnieuw wil aanzwengelen na een seizoen dat in 2020 grotendeels in het water viel.