PSV-spits Eran Zahavi krijgt op teambus telefoon van vrouw, die tijdens overval mishandeld wordt voor ogen van kinderen

Het gezin van PSV-spits Eran Zahavi is zondagmiddag het slachtoffer geworden van een brutale overval. Daarbij zou de vrouw van de voetballer zijn vastgebonden en mishandeld in het bijzijn van de kinderen (een 8-jarig jongetje en een tweeling van 5 jaar).

De 33-jarige Israëliër heeft een villa in de wijk Buitenveldert in Amsterdam Zuid. Zahavi zat samen met zijn PSV-ploegmakkers op de bus op weg naar Tilburg voor een wedstrijd tegen Willem II toen hij telefoon kreeg van zijn vrouw Shay. Op dat moment waren de overvallers nog in de woning. De vrouw moest Zahavi bellen om te vragen waar de waardevolle zaken lagen.

De PSV'ers waren vooraf en ook na afloop nog zwaar onder de indruk van de overval op het huis van Eran Zahavi. Ze zaten met Zahavi in de spelersbus op weg naar Tilburg, toen hij zijn vrouw aan de lijn had terwijl de overvallers nog in zijn huis waren. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 9, 2021

Heftig

“Eran zat bij mij in de bus en ik merkte aan zijn reactie dat er iets aan de hand was, hij was zwaar overstuur”, aldus teamgenoot Marco van Ginkel. “Het leek erop dat de overval nog gaande was toen hij gebeld werd, hij was veel in het Hebreeuws met zijn vrouw aan het praten. Dat hij zijn vrouw in nood aan de telefoon had? Waarschijnlijk wel. Dat was heel heftig, al ken ik verder de details niet. Ik hoop vooral voor de kinderen, zijn vrouw en Eran zelf dat ze hier snel bovenop kunnen komen.”

“We waren heel erg aangeslagen als ploeg, een heel harde dreun voor de wedstrijd”, zegt PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. “De emoties vlogen bij ons door de bus heen. We konden hem alleen laten weten er voor hem te zijn, verder ben en voel je je op zo’n moment machteloos als ploeg.”

De selectie van @PSV is aangeslagen nadat het gezin van Eran Zahavi slachtoffer is geworden van een gewapende overval. pic.twitter.com/CHQNLTb8a1 — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2021

PSV-trainer Roger Schmidt liet elke speler nog voor de wedstrijd contact opnemen met het thuisfront.

“We hebben de spelers naar huis laten bellen om te checken of bij hen alles nog in orde was, die zekerheid wil je op zo’n moment hebben als speler”, aldus de coach. „We waren met onze gedachten bij Eran en zijn familie. Zonder de details te weten kunnen we alleen maar hopen dat er niet iets heel ergs gebeurd is.”

Een verschrikkelijke dag voor Eran Zahavi en zijn familie. De PSV-spits kreeg onderweg naar Tilburg in de spelersbus het bericht van een overval op zijn huis in Amsterdam.



"Zijn vrouw moest van de overvallers hem bellen, omdat ze geld en spullen wilden hebben." #StudioVoetbal pic.twitter.com/knGKMbiqLu — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) May 9, 2021

“Geen gewonden”

“Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen”, reageert een woordvoerder van de Nederlandse politie bij de Telegraaf. “Er zijn geen verdachten aangehouden. Mogelijk deed de verdachte zich voor als pakketbezorger. Wij wachten nu de aangifte af. Het is onduidelijk of er spullen zijn meegenomen.”

Bij de overval zou de vrouw van Zahavi zijn vastgebonden en mishandeld. Zo zou haar haar zijn afgeknipt. Er zou ook met een vuurwapen zijn gedreigd en een van de kinderen zou zijn geslagen. Dat meldt Het Parool.