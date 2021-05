BioNTech bouwt vaccinfabriek in Singapore

Het Duitse farmabedrijf BioNTech, dat samen met het Amerikaanse Pfizer een coronavaccin op de markt bracht, wil een regionaal hoofdkwartier en een fabriek installeren in Singapore. Dat heeft het bedrijf maandag aangekondigd.

BioNTech wil in Singapore een regionaal hoofdkwartier voor Zuidoost-Azië neerpoten. Daarnaast is het van plan om er met steun van de lokale overheid ook een productiesite op te richten voor mRNA. Die nieuwe technologie gebruiken BioNTech en Pfizer voor hun coronavaccin.

De nieuwe fabriek moet de levercapaciteit opkrikken en ook dienen als snelle productiecapaciteit in Zuidoost-Azië om “toekomstige potentiële pandemiedreigingen aan te pakken”, zegt BioNTech in een persbericht. Jaarlijks zullen er volgens het bedrijf jaarlijks honderden miljoenen mRNA-vaccins kunnen worden gemaakt. De bouw van de fabriek zou nog dit jaar starten en in 2023 zou ze operationeel kunnen zijn.

De fabriek in Singapore zal de eerste zijn van BioNTech buiten Europa. Nu produceert het bedrijf in het Duitse Marburg. Het biotechbedrijf heeft sinds vorig jaar wel kantoren in het Amerikaanse Cambridge. Partner Pfizer heeft productiecapaciteit in de VS en in het Belgische Puurs.