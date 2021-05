BAS kent zelfs 1B-licentie toe aan amateurclub Wezet

URSL Wezet zal ook volgend jaar nog in de eerste nationale van het amateurvoetbal kunnen aantreden. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kende de Luikenaars afgelopen week de licentie toe, zowel voor eerste nationale als voor 1B.

Midden april kreeg Wezet slechts nieuws van de Licentiecommissie. De Luikse ploeg greep naast de gevraagde licentie voor 1B en eerste nationale. Problemen waren onder meer het contract van coach José Riga, die niet met een arbeidscontract maar via een samenwerkingsovereenkomst als zelfstandige aan de club gebonden was. Daardoor dreigde de Luikse club teruggezet te worden naar de tweede nationale.

Het bestuur van Wezet tekende echter beroep aan om zijn plek in de hoogste amateurreeks veilig te stellen. De arbeidssituatie van Riga werd aangepast, en hij tekende een contract conform het bondsreglement (tot eind juni 2022). Daardoor was de licentie eerste nationale veiliggesteld, oordeelde ook het BAS.

Maar Wezet kwam voor meer, want wilde ook de 1B-licentie bemachtigen. De Luikenaars herinnerden zich nog goed hoe Lierse Kempenzonen en RWDM vorig seizoen promoveerden, omdat er in die competitie nog plekken vrij waren. Mocht die kans zich opnieuw voordoen, wilde Wezet die grijpen met beide handen. De Licentiecommissie zag echter geen sportieve mogelijkheden om te promoveren daar de competitie was stopgezet. En dus werd de 1B-licentie niet toegekend.

Het BAS oordeelde anders. “Als er te weinig deelnemers zouden zijn in 1B, door bijvoorbeeld licentieperikelen, kan niemand uitsluiten dat er net als vorig seizoen clubs worden opgevist”, klinkt het in het vonnis. “Het is niet compleet onmogelijk dat een vacante plek toegewezen wordt aan Wezet. De club heeft er dus alle belang bij om de 1B-licentie te bemachtigen.”

Resten er nog de infrastructurele voorwaarden voor de 1B-licentie. Het stadion Cité de l’Oie beschikt niet over 1.500 zitplaatsen (maar slechts 1.256) en ook de lichtsterkte (506 lux) moet opgetrokken worden. Wezet liet weten op dit eigenste moment nieuwe LED-installaties te plaatsen die de vereiste 800 lux leveren. Eind mei zullen deze klaar zijn. Daarnaast voorziet Wezet een bijkomende zittribune van 300 plaatsen tegen eind mei, al denkt de club dat dit niet nodig zal zijn. Onderhandelingen tussen Pro League en de amateurvleugels zijn gaande om het verplichte aantal zitplaatsen naar 1.200 te verlagen.

Het BAS zag daarom geen graten in het licentiedossier van Wezet en kende ook de 1B-licentie toe.