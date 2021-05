Duitsland zal Johnson & Johnson-vaccin enkel nog aan 60-plussers toedienen

Het coronavaccin van Johnson & Johnson zal in Duitsland enkel nog toegediend worden aan 60-plussers. Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn samen met zijn collega’s van de deelstaten maandag beslist. Jongere mensen zouden, na medisch advies, wel nog vrijwillig voor het Johnson & Johnson-vaccin kunnen opteren, vernam het Duitse persagentschap DPA.

In een communiqué klinkt het dat de ministers de meldingen van trombose na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson ernstig nemen. Dergelijke ernstige bijwerkingen worden als zeer zeldzaam omschreven, maar toch raadt de Duitse vaccinatiecommissie aan om de entstof, net als AstraZeneca, voor te behouden voor 60-plussers.

Eind april concludeerde de Duitse gezondheidsdienst Paul-Ehrlich-Institut nog dat de entstof veilig en effectief was. Een leeftijdsbeperking was dan ook niet nodig, klonk het. Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA verkondigde op 20 april een gelijkaardige boodschap, maar liet de combinatie van een trombose en een laag aantal bloedplaatjes wel in de bijsluiter opnemen als een mogelijk erg zeldzame bijwerking van het coronavaccin.

Onder meer Italië en Canada voerden eerder ook al leeftijdsbeperkingen in voor het gebruik van het coronavaccin van Johnson & Johnson. In ons land wordt het middel vooralsnog aan alle leeftijdscategorieën toegediend.

Eerder besliste Duitsland al om het vaccin van AstraZeneca, waarbij soortgelijke voorvallen van trombose en een laag aantal bloedplaatjes waren gemeld, voor te behouden voor 60-plussers.