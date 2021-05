Indiase variant circuleert al meer dan we denken: nog eens 19 gevallen ontdekt via steekproef

De Indiase variant van het coronavirus is al verder verspreid in ons land dan we denken. Dat heeft viroloog Johan Neyts (KU Leuven) maandag gezegd in De Ochtend op Radio 1. Uit steekproeven ontdekten ze nog eens 19 besmette gevallen.

Afgelopen weekend raakte al bekend dat er vijf bewoners en personeelsleden van een woonzorgcentrum in Borsbeek besmet waren met de Indiase variant van het coronavirus. Eén van die bewoners, die volledig gevaccineerd was, overleed.

Viroloog Johan Neyts waarschuwt dat die variant waarschijnlijk al verder verspreid is in ons land dan we denken. Sinds zondagavond weten we volgens de professor dat er nog 19 besmette gevallen zijn vastgesteld. Die werden opgespoord door middel van steekproeven. Het gaat om mensen uit het Antwerpse en het Brusselse. Bij de helft kan de besmetting teruggeleid worden naar een reis naar India. Bij de andere helft niet. “Dat betekent dat de variant aan het circuleren is, maar waarschijnlijk nog niet zo heel veel.”

Omdat we momenteel nog niet systematisch kunnen bepalen met welke variant iemand besmet is, gebeurt dat steekproefgewijs. “Van alle stalen die positief testen, worden 5 tot 10 procent getest op varianten. Nu en dan pikt men die Indiase variant eens op. Uit die steekproeven zijn die 19 gevallen dus opgepikt”, zei hij.

Over de Indiase variant is nog niet veel geweten. Die zou mogelijk besmettelijker zijn. Gelukkig zou de Indiase variant wel geen ernstiger ziektebeeld veroorzaken. De vraag is wel of de bestaande vaccins bestand zullen zijn tegen die variant. Er zouden alleszins overlappingen zijn met de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse variant. “Je zou dus verwachten dat de Indiase variant minder gevoelig is aan de vaccins. Maar het lijkt er voorlopig op dat dat zou kunnen meevallen.”

