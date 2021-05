Minister-president Franse Gemeenschap: “Niet enkel grootste festival, maar hele cultuur heropenen”

De minister-president van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), hekelt de druk vanuit Vlaanderen om het grote dancefestival Tomorrowland aan het einde van de zomer toe te laten, zonder ruimere perspectieven voor de rest van de culturele sector te bieden.

“Ik heb de indruk dat Vlaanderen erg geïnteresseerd is in grote culturele evenementen. Mij interesseert de hele cultuur”, sneerde hij maandag op Bel RTL.

Voor Jeholet moet niet alleen het grootste festival van Vlaanderen, maar heel de cultuur heropend worden, zei hij na de aankondiging van premier Alexander De Croo zondag dat Pukkelpop en Tomorrowland in de tweede helft van augustus moeten kunnen doorgaan. De eerste minister zei overigens dat hij contact had gehad met de organisatoren van Tomorrowland. Dat zorgde voor tandengeknars in het zuiden van het land, waar de belangrijkste festivals eerder in juli plaatsvinden.

Voor de minister-president kan men niet evenementen in juli tot 5.000 mensen beperken maar wel 80.000 tot 100.000 mensen toelaten in augustus. “Ik heb geen zin dat men een gezondheidsprobleem communautariseert”, voegde Pierre-Yves Jeholet eraan toe.

Hij pleitte ervoor om de reflectie niet te beperken tot de grote cultuurevenementen, maar het debat open te trekken tot de hele culturele sector. Het is voor hem ondenkbaar dat men grote festivals met duizenden mensen toelaat, maar grootouders blijft verbieden om hun kleinkinderen te zien.

Dinsdag overleggen de federale en deelstaatregeringen in het Overlegcomité over de coronamaatregelen tijdens de zomer.