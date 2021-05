18-jarige kritiek nadat wagen tegen boom belandt in Lille

In Gierle, een deelgemeente van Lille in de Antwerpse Kempen, is in de nacht van zondag op maandag een 18-jarige jongeman uit Kasterlee levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat zegt de lokale politie van de regio Turnhout. Het slachtoffer zat als passagier in een wagen die tegen een boom botste. De vier andere inzittenden liepen lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde omstreeks 1 uur op de Poeyelheide. De wagen in kwestie reed richting Turnhout en ging in een bocht plots rechtdoor, waarna hij tegen een boom belandde. Het zwaargewonde slachtoffer zat gekneld in het voertuig en moest worden bevrijd. De jongeman zou nog steeds in kritieke toestand verkeren. De vier andere inzittenden, onder wie de bestuurder, werden met lichte verwondingen afgevoerd en hebben intussen het ziekenhuis mogen verlaten.

De 21-jarige bestuurder van het voertuig testte volgens de politie positief op alcoholgebruik. Vermoedelijk reed hij ook te snel. Een verkeersdeskundige van het parket kwam zondagochtend ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen.