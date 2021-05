Prins Harry reist opnieuw naar Engeland voor herdenking van Diana, maar zal niet samen met broer William speechen

Prins Harry komt naar de grote herdenking van zijn moeder op 1 juli in Londen. Hij zal daar bovendien een speech houden, maar apart van zijn broer, prins William.

Harry en William zullen schouder aan schouder staan wanneer op de zestigste geboortedag van prinses Diana eindelijk een echt monument ter nagedachtenis aan haar wordt onthuld. Het ontwerp is een tijd geleden door beide broers goedgekeurd en in hun aanwezigheid zal het worden onthuld. Of zij dat samen zullen doen, is niet duidelijk. Hun toespraken doen ze in elk geval apart. Er komt ook geen gezamenlijke verklaring.

Toch wordt op Buckingham Palace opgelucht ademgehaald. Eerst zag het ernaar uit dat Harry de zwangerschap van zijn vrouw Meghan zou aangrijpen om niet naar Londen te komen. De kille houding van zijn familie bij het afscheid van prins Philip zou bovendien hard zijn aangekomen bij hem.

Hoewel de verzoening tussen beide broers leek ingezet, zou er nog een lange weg zijn te gaan. Door de paleisstaf wordt gevreesd dat de lichaamstaal op 1 juli boekdelen zal spreken wanneer zij apart van elkaar hun moeder zullen herdenken.