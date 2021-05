Indiase variant rukt op, één gevaccineerde overleden: “Vaccin maakt geen supermensen van ons”

Iedereen was gevaccineerd, en toch is er in het woon-zorgcentrum Compostela in Borsbeek een uitbraak met de Indiase variant van het coronavirus. Vijf personen zijn besmet, één is overleden. Daarnaast zijn er ook nog 19 nieuwe gevallen van de Indiase variant ontdekt in ons land. Zitten we met een variant die gevaarlijker is dan de andere? En werken de vaccins ertegen?