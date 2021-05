Bart Aerts en Peter Gyselbrecht krijgen vier maanden met uitstel voor misbruik inzagerecht in zaak Kasteelmoord

De Brugse correctionele rechtbank heeft journalist Bart Aerts (44) en Peter Gyselbrecht (42) veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel voor misbruik van het inzagerecht. Alles draait rond afgeluisterde telefoongesprekken uit de zaak van de kasteelmoord die werden uitgezonden in “Terzake”.

Op 17 november 2016 zond het Canvas-programma “Terzake” telefoongesprekken uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens uit. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde echter dat daar geen sprake van was.

Peter Gyselbrecht bekende enkele dagen later in een persmededeling dat hij de bewuste telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. Voor het misbruiken van het inzagerecht zat Peter Gyselbrecht drie dagen in voorhechtenis. In het dossier van de kasteelmoord werd hij later buiten vervolging gesteld. In het onderzoek naar de gelekte telefoontaps kwam journalist Bart Aerts als mogelijke mededader in het vizier van de speurders.

Beide beklaagden moesten zich op 9 november 2020 verantwoorden voor misbruik van het inzagerecht en het naar buiten brengen van communicatie die niet voor het publiek toegankelijk was. De advocaat van Peter Gyselbrecht benadrukte echter dat zijn cliënt enkel de bedoeling had om zichzelf te verdedigen in het moorddossier. Bart Aerts hield dan weer vol dat hij enkel zijn journalistieke taak heeft vervuld. Op het proces bleek dat de bewuste aflevering van “Terzake” niet in het dossier stak. Door die kwestie werd de zaak in de volgende maanden enkele keren uitgesteld.

De rechters oordeelden dat de beklaagden de bedoeling hadden om de morele integriteit van de familie Saelens te schaden. In het vonnis werd gesteld dat Aerts mogelijke beïnvloeding door de familie van het slachtoffer mocht aanklagen, maar niet door de tapgesprekken te gebruiken.