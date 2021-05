Kermissector wil heropening op 1 juni en stelt minister van Binnenlandse Zaken in gebreke

De kermissector wil op 1 juni opnieuw opstarten. Omdat er tot nog toe geen concreet perspectief op heropening werd geboden, hebben het Vrij Nationaal Syndicaat der Foorreizigers, La Défense des Forains Belges, L’ Union des Industriels Forains Belges, L’Union des Industriels Forain de Wallonie en L’Union Fédérale d’exploitations foraines maandag een ingebrekestelling naar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gestuurd.

“Wij begrijpen niet waarom de minister kermissen blijft verbieden terwijl pretparken weer open kunnen, evenals professionele rommelmarkten, terrassen of zelfs winkelstraten waar duizenden mensen per dag samenkomen. Er is geen gevaar voor besmetting op kermissen, vooral omdat wij veel hebben geïnvesteerd om de mensen in alle veiligheid te laten komen en dat het in de openlucht gebeurt, altijd met het dragen van een masker”, klinkt het.

De verschillende kermisbonden hebben dan ook twee advocaten in de arm genomen om de minister aan te manen de sector uiterlijk op 1 juni opnieuw te openen.

“De sluiting van de kermissector bij ministerieel besluit is volgens ons onwettig, discriminerend en onevenredig, aangezien soortgelijke sectoren opnieuw kunnen worden geopend zonder dat dit vanuit gezondheidsoogpunt gerechtvaardigd is. Verschillende rechtbanken hebben zich reeds in die zin uitgesproken, dus als de minister niet gunstig reageert op het verzoek van onze cliënten, zullen wij geen andere keuze hebben dan gerechtelijke stappen te ondernemen”, verklaren de advocaten, Audrey Despontin en Audrey Lackner.

De sector verwacht dat dinsdag op het Overlegcomité een heropening op 1 juni bevestigd zal worden. Op die manier krijgen de foorkramers voldoende tijd om zich voor te bereiden, klinkt het.