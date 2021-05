Erling Haaland is straf snelheidsrecord in de Bundesliga kwijt aan… een Nederlander

Jeremiah St. Juste heeft een uitzonderlijke prestatie neergezet. De Nederlandse international en speler van FSV Mainz 05 noteerde tijdens een sprint in de wedstrijd tegen Frankfurt een snelheid van 36,1 kilometer per uur. Hij is hiermee de snelste speler dit seizoen in de Bundesliga.

De 24-jarige Nederlander nam in één beweging het seizoensrecord over van niemand minder dan Erling Haaland. De Noorse topspits van Borussia Dortmund kwam eerder dit jaar tot een topsnelheid van 36,01 kilometer per uur. Bayern-speler Alphonso Davies maakt de top drie compleet met een snelheid van 35,97 kilometer per uur.

St. Juste (rechts) in actie voor Mainz. Foto: ISOPIX

Sinds de snelheid van spelers wordt gemeten is er slechts één speler die ooit sneller was dan de rappe Nederlander. Voormalig Borussia Dortmund-speler Achraf Hakimi liet tijdens zijn periode bij de Duitse club in 2019 een snelheid van 36,20 kilometer per uur noteren.