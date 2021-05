Terrasje doen tijdens het aankomend verlengd weekend? “Neem een paraplu mee”

We kunnen opnieuw terrasjes doen. Op 8 mei ging de horeca gedeeltelijk opnieuw open en dat zullen we geweten hebben. En met een verlengd weekend in het vooruitzicht zullen er ongetwijfeld plannen gemaakt worden. Maar het weer ziet er niet al te best uit.

Wisselvallig. Dat is het woord om de weersvoorspelling voor de komende dagen te omschrijven. Dinsdag krijgen we intense buien en op sommige plaatsen onweer. Woensdag is het overwegend droog met soms brede opklaringen, maar later op de dag wordt het overal wisselend bewolkt met buien. En ook donderdag begint de dag overwegend droog, maar trekken er later buien over het land.

Vrijdag en het weekend zien er niet veel beter uit. “Het zal niet echt warm terrasjesweer zijn. Ik zou toch een regenjas aandoen en een paraplu meenemen”, zegt weerman Frank Deboosere. “In de voormiddag is het dikwijls droog, maar later op de dag zal er een grotere kans zijn op een bui. De maxima zullen tussen 16 en 19 graden liggen. Minder warm dus dan afgelopen weekend, maar wel nog aangenaam. Maar hou rekening met de regen.”

