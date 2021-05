Cristiano Ronaldo wederom onder vuur na nieuwe wanprestatie van Juventus: “In zijn hoofd lijkt hij al elders te zitten”

Bij Juventus gaat het intussen van kwaad naar erger. Door de zware 0-3 thuisnederlaag van zondagavond op de 35e speeldag in de Italiaanse Serie A is de recordkampioen, die onlangs een einde zag komen aan een reeks van negen scudetto’s op rij, zelfs uit de top vier getuimeld. Daardoor is Champions League-voetbal komend seizoen niet eens meer een zekerheid.

Voor de oorzaak van het falen wordt in de Italiaanse pers vooral in de richting van Cristiano Ronaldo gekeken, die op 36-jarige leeftijd zijn beste periode definitief achter zich heeft. Bovendien is er al een tijdje speculatie, want Ronaldo’s overeenkomst in Turijn loopt af over iets meer dan een jaar en Juve lijkt niet meteen happig om te verlengen gezien zijn jaarsalaris van 31 miljoen euro.

“In zijn hoofd lijkt hij al elders te zitten”, titelde sportkrant Tuttosport maandag. “Een gebrek aan inzet en kwaliteit aan de bal maakten het tot een pijnlijke wedstrijd voor CR7.”

Ook het gezaghebbende Gazzetta dello Sport sloot daarbij aan. “Ronaldo was onzichtbaar tegen Milan”, klinkt het oordeel daar. “Het is duidelijk dat Ronaldo het tegen topclubs niet meer in zijn eentje kan forceren, zoals vorige week bij Udinese (1-2 na twee treffers van CR7, red.) wel nog gelukt was.”

“De reuzen van Juventus zijn in het duel tegen Milan ten val gebracht, met Ronaldo op kop”, vatte Corriere dello Sport samen. “Dit seizoen blonk Ronaldo uit in afwezigheid, vooral op momenten dat Juve hem het hardst nodig had.”

Foto: ISOPIX

Voorlopig geen nieuwe trainer

Andrea Pirlo had zich zijn eerste seizoen als hoofdcoach bij Juventus ongetwijfeld anders voorgesteld. Aan ontslag nemen denkt de voormalige international echter niet, zo bekende hij na de wedstrijd. “Ontslag nemen? Dat doe ik niet”, zei Pirlo. “Ik ben met heel veel enthousiasme begonnen aan deze baan en ik geef niet op, ook niet nu we op de vijfde plaats in de Serie A staan. Wij kunnen beter dan dit, ik kan beter dan dit. We hebben problemen, maar die gaan we oplossen.”

Het is lastig om uit te leggen waar het precies aan ligt, vervolgde Pirlo. “Het is een samenloop van factoren waardoor het tegenzit. Tegen Milan begonnen we goed en was er aanvankelijk uitzicht op een goed resultaat. Maar plotseling verliezen we de controle en slagen we er niet in die terug te krijgen. Met als gevolg weer een nederlaag.”

Intussen is de Italiaanse media er maandag zeker van: Pirlo blijft trainer van de Oude Dame tot het einde van het seizoen.