Vermiste Russische dokter die Navalny behandelde is terecht

Een vermiste Russische arts die Kremlintegenstander Aleksej Navalny vorig jaar behandelde na een gifaanslag is weer opgedoken. Aleksandr Murakhovksky, intussen minister van Gezondheid in de Siberische regio Omsk, was vrijdag niet teruggekeerd van een jachtpartij, maar is maandag zelfstandig teruggekeerd uit een bos in de regio. Dat meldt het Russische staatspersagentschap TASS op gezag van de autoriteiten.

Murakhovksky is in een ziekenhuis opgenomen, maar zijn toestand zou “normaal” zijn. Zowat 100 reddingskrachten waren in het gebied ingezet om te zoeken naar de vermiste arts. Nadat de voorbije maanden twee andere artsen van Navalny in Omsk kwamen te overlijden, had de verdwijning van Murakhovsky in Russische media voor grote ongerustheid gezorgd.

Tot enkele maanden geleden runde Murakhovsky het ziekenhuis in Omsk waar Navalny naartoe werd gebracht toen hij eind augustus vorig jaar onwel werd op een binnenlandse vlucht. Later werd Navalny overgebracht naar Duitsland en behandeld in een ziekenhuis in Berlijn. Volgens tests van verschillende labo’s was hij vergiftigd met novitsjok.

In Omsk stelde Murakhovsky na de hospitalisering dat Navalny niet was vergiftigd en dat de eerste labotests geen sporen van novitsjok hadden opgeleverd. Hij zei dat de vooraanstaande criticaster van president Vladimir Poetin met een stofwisselingsstoornis te maken had.

Nadien betichtte Navalny de dokter ervan een misleidende diagnose te hebben gesteld. De aanhangers van de oppositieleider wreven hem ook aan dat hij op een kritiek moment de overbrenging van Navalny naar Duitsland had vertraagd.

Het Kremlin ontkent de aantijgingen dat het achter de poging tot moord van Navalny zit. De VS en de EU roepen Rusland op tot een onafhankelijk onderzoek en hebben sancties tegen het land afgekondigd. De oppositieleider zelf werd bij zijn terugkeer in Rusland in februari meteen achter de tralies gezet.