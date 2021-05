Rechtszaak vzw Viruswaanzin tegen filosoof Johan Braeckman en journalist Dirk Draulans ingeleid

Gent - Voor de Gentse correctionele rechtbank werd maandag de rechtszaak van de vzw Viruswaanzin tegen filosoof Johan Braeckman en journalist Dirk Draulans ingeleid. De vzw eist nu 70.000 euro van het tweetal wegens laster en eerroof.

De vzw verwijst naar de uitzending van De zevende dag van 14 februari, waar de beweging Artsen voor Vrijheid aan bod kwam, en naar De afspraak van 15 februari. “Door de VRT werd in het duidingsprogramma De afspraak een onderdeel over antivaxers in de media gebracht. Braeckman en Draulans waren daar te gast ”, stelt de vzw in een rechtstreekse dagvaarding.

Volgens de vzw hebben Braeckman en Draulans zich daar schuldig gemaakt aan laster en eerroof tegenover de vzw Viruswaanzin. Via een rechtstreeks dagvaarding werd het tweetal voor de rechter gedaagd. Maandag werd de zaak ingeleid voor de Gentse rechtbank een de zaak wordt nu gepleit op 27 september. De vzw eist 70.000 euro schadevergoeding van Braeckman en Draulans.

LEES OOK. Viruswaanzin eist 70.000 euro van filosoof Johan Braeckman en journalist Dirk Draulans na uitspraken in ‘De afspraak’