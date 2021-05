Italiaanse vrouw krijgt per ongeluk zes doses van Pfizer-vaccin

Een jonge Italiaanse vrouw heeft zondag per ongeluk zes doses van het Pfizer-BioNTech-vaccin gekregen. Ze staat onder observatie in een ziekenhuis in Toscane maar stelt het goed, zo laat het persagentschap AGI weten.

De vrouw moest zich zondag aanbieden voor een injectie met het vaccin. Maar de verpleegster die de prik toediende, vergiste zich en gaf de 23-jarige stagiaire geneeskunde de volledige inhoud van de spuit, die zes doses bevat.

Volgens AGI is er met het Pfizer-BioNTech-vaccin getest tot vier keer de normale dosis. Wat er gebeurt na een injectie met zes doses, is dus niet bekend in de medische literatuur, zo klinkt het.