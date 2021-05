Pilootproject met vaccinaties op markt in Molenbeek wordt herhaald

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Het pilootproject waarbij op de wekelijkse markt op donderdag in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek 65-plussers werden aangesproken om zich meteen te laten vaccineren, wordt normaal gezien herhaald. Dat bevestigt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Bij de test met buurtvaccinatie op de markt van Molenbeek vorige week donderdag zijn in totaal veertien mensen gevaccineerd in het gemeentehuis van Molenbeek. “Ambassadeurs” van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gingen tijdens de lokale markt op zoek naar risicopatiënten van 65 of ouder en presenteerden hun het initiatief. Daarnaast werden voorbijgangers ook gesensibiliseerd over de vaccinatiecampagne.

Het pilootproject was een succes, stelt Inge Neven, en zal daarom herhaald worden. Wanneer exact wordt nog verder met Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux besproken, maar donderdag 21 mei wordt momenteel naar voren geschoven als nieuwe datum.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie probeert via verschillende acties Brusselse ouderen te motiveren voor een vaccinatie. Het doel om 70 procent van de 65-plussers te vaccineren en groepsimmuniteit te creëren, is maar nipt behaald in Brussel, dat achterligt op Vlaanderen en Wallonië. In Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Vorst en Molenbeek werden bijvoorbeeld al inschrijvingspunten opgezet op gemeentepleinen.

Vanaf volgende week maandag 17 mei starten twee mobiele teams in het Brussels gewest ook met de vaccinatie van daklozen en sans-papiers. Zij beginnen hun ronde eerst in vaste dagcentra.

“Dit alles kadert in onze wil om de toegang tot gezondheidszorg te verhogen. We proberen voor elk individu vertrouwenspersonen te vinden die hen toegang geeft tot de vaccinatie”, verduidelijkt Neven.