Seriemoordenaar Michel Fourniret (79) in coma, artsen denken niet dat hij nog zal ontwaken

De 79-jarige seriemoordenaar Michel Fourniret zou afgelopen weekend in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht zijn. Dat melden verschillende media.

Hij zou volgens de Franse krant Le Parisien met spoed naar het ziekenhuis gebracht zijn voor ademhalingsproblemen. De moordenaar heeft ook hartproblemen en zijn geheugen is er slecht aan toe. Volgens de krant zouden de artsen hem in coma gebracht hebben en achten ze hem niet meer reanimeerbaar.

De gezondheidstoestand van Fourniret gaat al een tijd achteruit en hij werd daarom ook al verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis.

Fourniret, bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, kreeg in 2008 levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en in België.