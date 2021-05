Ruim 2 miljoen Vlamingen zijn al ingeënt, voor de rest komt de eerste prik snel dichterbij. Het plan is nog steeds om tegen 11 juli iedere volwassen Vlaming die dat wil te vaccineren tegen het coronavirus.

Heb jij nog vragen over de vaccins zelf of over de vaccinatiestrategie? Stel ze hieronder en wij beantwoorden ze in onze woensdagkrant.