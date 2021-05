R4 richting Gent afgesloten door gekantelde vrachtwagen: “Bestuurder zat gekneld”

Vrachtwagen crasht op de R4 in Gent . Video: Het Nieuwsblad

Gent / Zelzate - Een gekantelde vrachtwagen op de R4 ter hoogte van Desteldonk zorgt maandagmiddag voor grote verkeershinder richting Gent en richting Zelzate.

Om nog onduidelijke reden verloor een bestuurder van een vrachtwagen na 12 uur de controle over het stuur. “De bestuurder reed op de R4 richting Zelzate tegen de middenberm en een verlichtingspaal werd geraakt”, zegt de Gentse politiewoordvoerder Matto Langeraert.

De vrachtwagen kantelde om en de lading kolen kwam op de rijbaan richting Gent terecht. De R4 is daarom daar volledig afgesloten en op de R4 richting Zelzate is één rijbaan vrij. De opruimwerken zullen nog even duren het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omleidingen te volgen.

“De bestuurder van de vrachtwagen zat even gekneld met zijn voet”, zegt politiewoordvoerder. “Maar de persoon is ondertussen bevrijd.”