Heropening terrassen (te) stevig gevierd: veel dronken mensen op spoed beland

Afgelopen weekend mochten de terrassen opnieuw open en dat hebben heel wat mensen stevig gevierd. Op de dienst Spoedgevallen van het ZNA Stuivenberg in Antwerpen was het dan ook drukker dan het weekend ervoor. Dat schrijft VRT NWS.

Zaterdagnacht werden er een tiental dronken mensen binnengebracht op de spoedafdeling van het ZNA Stuivenberg. “We merken dat een spoeddienst midden in de stad daar gevoeliger voor is”, zei Tom Van de Vreken van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) aan VRT NWS. “Maar het ziekenhuis kon dat wel bolwerken.”

Van de Vreken zei dat er afgelopen week waarschijnlijk ook wel mensen waren die een glas te veel hadden gedronken, maar dat zij dat waarschijnlijk deden in de thuisomgeving en dat ze daardoor niet naar het ziekenhuis werden gebracht. “Dit weekend was dat op een terras en dan is daar een ziekenwagen aan te pas gekomen. We maken dat wel vaker mee, op oudejaarsnacht bijvoorbeeld, maar nu was het toch wel even geleden omdat de cafés en restaurants maandenlang gesloten waren.”