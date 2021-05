Bpost, De Lijn en NMBS passen dienstverlening aan tijdens hemelvaartweekend

Vervoersmaatschappijen De Lijn en NMBS passen hun dienstverlening aan tijdens het hemelvaartweekend. Bpost sluit alle postkantoren op donderdag en vrijdag. Op Hemelvaartsdag is er geen postbedeling. Banken blijven over het algemeen gesloten tijdens het volledige verlengd weekend.

Op Hemelvaartsdag (donderdag) rijdt het openbaar vervoer van De Lijn volgens het zondagsaanbod. Vrijdag wordt er volgens een vakantiedienstregeling gereden en worden de schoolbussen geschrapt. Op zaterdag en zondag rijdt De Lijn opnieuw volgens het gebruikelijke uurrooster. Er zullen geen afwijkingen zijn voor de kust. Reizigers kunnen hun route plannen via de website of via de app van De Lijn.

Donderdag rijden de treinen volgens een zondagsdienst. Tijdens de brugdag op vrijdag zullen ‘s ochtends en ‘s avonds enkele piekuurtreinen niet uitrijden. Op zaterdag en zondag zijn er geen afwijkingen. Ook hier kunnen reizigers hun reis plannen op de website van de NMBS of via de app.

Bpost sluit alle postkantoren op donderdag en er worden die dag geen kranten, pakjes, tijdschriften of brieven geleverd. Op vrijdag blijven de postkantoren gesloten, maar wordt de postbedeling opnieuw aangevat. Zaterdag en zondag zijn de postkantoren volgens het gebruikelijke dienstschema open. Pakjesautomaten blijven 24/7 toegankelijk.

Bankenfederatie Febelfin meldt dat banken over het algemeen gesloten zullen zijn gedurende het volledige verlengd weekend, maar dat er hier en daar uitzonderingen op kunnen zijn.