Afgelopen weekend was drukste van 2021 op Vlaamse snelwegen

Het afgelopen weekend was tot nu toe al het drukste op de Vlaamse snelwegen van 2021. “Wellicht is dat het gevolg van de heropening van de horecaterrassen in combinatie met mooi lenteweer”, stelt het Vlaams Verkeerscentrum maandag, bij de wekelijkse cijfers over de drukte van de afgelopen week.

In het weekend van 8 en 9 mei was er nog altijd 29,6 procent minder verkeer dan hetzelfde weekend voor de coronacrisis. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was het wel al het drukste weekend van 2021 tot nu toe, wellicht dus door een combinatie van de versoepelingen die ingingen op 8 mei, zoals de heropening van de terrassen, en het mooie weer.

In de afgelopen werkweek, van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei, telde het Vlaams Verkeerscentrum ook 19,9 procent minder verkeer op de Vlaamse snelwegen dan dezelfde week in 2019, het laatste volledige jaar zonder coronacrisis. Er was 20,7 procent minder autoverkeer en 0,8 procent meer vrachtverkeer.

De filedruk lag in de eerste week van mei ook 33 procent onder het niveau van voor de pandemie. Op de snelwegen in de Antwerpse regio lag de filezwaarte 45 procent lager dan in mei 2019, op de snelwegen in de regio Brussel 40 procent lager.

De filedruk in de regio Brussel steeg in één week wel met 8 procent. “Daar heeft de start van werkzaamheden op de Brusselse ring in Zaventem wellicht veel mee te maken”, aldus nog het Vlaams Verkeerscentrum.

In de Gentse regio was de filezwaarte opnieuw veel zwaarder dan normaal. “Dat is het gevolg van langdurige werkzaamheden en bijhorende files in die regio.”